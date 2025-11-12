Gabriel Oliva es nombrado nuevo presidente del Grupo Avianca

Avianca anunció una serie de cambios en su estructura de liderazgo, la Junta Directiva de la compañía aprobó la creación del cargo de presidente, que será asumido por Gabriel Oliva de manera inmediata, en paralelo con su rol como Chief Operating Officer (COO).

Por su parte, Frederico Pedreira continuará como CEO hasta el 28 de febrero del próximo año, con el fin de asegurar la continuidad y alineación de la organización.

“Desde su llegada a Avianca en 2021 como Chief Operating Officer —y posteriormente como Deputy CEO y luego CEO— Frederico ha desempeñado un papel clave liderando la aerolínea a través de una transformación que fortaleció su posición financiera, optimizó su red y posicionó a Avianca como una de las compañías más competitivas y eficientes de la región”, aseguró la aerolínea en un comunicado de prensa.

La aerolínea informó que bajo el liderazgo del saliente CEO, logró convertirse en la empresa de transporte aéreo más fuerte de América Latina, con una expansión de su red a más de 160 rutas y 80 destinos, transportando más de 38 millones de pasajeros en 2024.

“Liderar Avianca ha sido un honor extraordinario y todo un viaje, estoy inmensamente orgulloso de lo que nuestro equipo ha logrado juntos y de la compañía en la que nos hemos convertido”, recalcó Federico Pedreira.

El nuevo presidente de la compañía, Gabriel Oliva tiene más de 20 años de experiencia en liderazgo, 14 de ellos en la industria de la aviación y se sumó al equipo de Avianca en 2021 como CEO de Avianca Cargo.

“Estoy muy agradecido, emocionado y motivado por este nombramiento. Junto a los más de 15.000 miembros del equipo Avianca continuaremos fortaleciendo esta compañía, de la mano del grupo Abra, potenciando nuestro liderazgo en la región y que los pasajeros nos sigan eligiendo”, manifestó el nuevo presidente de Avianca.

Escuche W Radio en vivo aquí: