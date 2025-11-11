Petro ordenó a fuerza pública suspender comunicaciones con agencias de seguridad de EE.UU.

Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el 24 de octubre del 2025.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro ordenó a la fuerza pública suspender todo tipo de actividad de inteligencia como envío de comunicaciones y “otros tratos” con agencias de seguridad estadounidenses.

Según el presidente Gustavo Petro, la decisión se toma hasta que los Estados Unidos suspendan los ataques en el mar Caribe contra embarcaciones que, según dice el Gobierno Trump, llevan droga.

“Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, indicó.

La decisión del presidente Petro se da luego de conocerse que el Reino Unido ya no comparte información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses. Esto, según informe este martes la CNN, al considerar que estos son ilegales.

Los funcionarios británicos consideran que los ataques militares estadounidenses, que han causado la muerte de 76 personas, violan el derecho internacional, según indicaron fuentes cercanas a CNN. El medio, además, apunta que la suspensión de las operaciones de inteligencia comenzó hace más de un mes

Durante años, el Reino Unido ha ayudado a Estados Unidos a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, indicaron las fuentes al medio. Esto implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.

La información de inteligencia se enviaba habitualmente al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, un grupo de trabajo con base en Florida que incluye representantes de varios países socios y trabaja para reducir el narcotráfico.