Es más peligroso que la cocaína: Petro dice que EEUU debería hacer un mayor esfuerzo contra fentanilo

Durante su visita oficial a Arabia Saudita, el presidente Gustavo Petro criticó los recientes ataques de Estados Unidos en los mares Caribe y Pacífico. El mandatario afirmó que estas acciones no tienen como objetivo real la lucha contra el narcotráfico, sino el control político y económico de América Latina.

“No hay necesidad de tirar misiles. Es absolutamente ineficaz y no parece estar dirigida esa acción realmente a incautar cocaína, sino a una invasión, que también es absurdamente ilegal”, afirmó el mandatario colombiano.

Petro sostuvo que detrás de estas acciones hay un interés geopolítico más amplio. “Tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas”.

Además, agregó que el discurso antidrogas ha sido utilizado históricamente como pretexto para intervenir en la región.

El presidente también comparó el impacto del fentanilo con el de la cocaína, destacando lo que considera una incoherencia en la política antidrogas de Washington.

“Es 30 veces más peligroso el fentanilo que la cocaína. Por tanto, el esfuerzo de Estados Unidos debería ser 30 veces mayor frente al fentanilo. Pero la única diferencia es que el fentanilo no sirve de excusa para invadir América Latina, dado que no lo producimos, y la cocaína sí”.

Finalmente, Petro aseguró que su independencia política ha provocado presiones externas.

“Al ser yo independiente y soberano, como buen hijo de Bolívar, se me castiga, tratando de que los demás presidentes latinoamericanos bajen la cabeza”, concluyó.

