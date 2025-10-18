“Han violado nuestra soberanía”: Petro denuncia que EE.UU. atacó a embarcación en aguas colombianas

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir a los ataques por parte de Estados Unidos en el mar Caribe contra embarcaciones que, según el Gobierno de ese país, transportarían droga. Al respecto, el mandatario señaló que una de las embarcaciones atacadas el pasado mes de septiembre es colombiana.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el presidente Petro aseguró: “La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas. Quien estaba allí era un pescador que no ha vuelto a su casa”.

En ese sentido, Petro denunció que funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, “han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales“. También agregó: ”El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar (…) La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”.

Petro dijo que espera las explicaciones del Gobierno de los EEUU. y lanzó una alerta a la Fiscalía General de la Nación:

“Le solicito actuar de inmediato. Otorgar protección inmediata a los familiares (de las) víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad y Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los Estados Unidos”.

Horas antes, en otro mensaje, Petro respondió al presidente de los de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este mandatario anunciara la repatriación a Colombia y Ecuador de dos supervivientes del ataque que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo el jueves 16 de octubre.

“Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento”, explicó en la red social Truth Social.

Al respecto, el presidente Petro escribió: “Recibimos al colombiano detenido en el narcosubmarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo con las leyes”.

Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales



El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar.



La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

Escuche W Radio en vivo: