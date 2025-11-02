Presidente Petro denunció persecución de EEUU y aseguró que sanciones son por compra de aviones suecos
Petro aseguró que la negociación con Suecia se hizo “de manera transparente” y advirtió: “Que no me obliguen a comprar entonces aviones rusos“.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a una publicación de El Tiempo que advierte que se evalúan nuevas sanciones por parte de Estados Unidos contra figuras cercanas a su Gobierno y a la primera dama, Verónica Alcocer —ya incluida en la llamada “lista Clinton”—.
“Este artículo del Tiempo solo demuestra dos cosas, ambas terribles. Uno: EE.UU. ha seguido a mi familia. Dos: la rabia de algunos funcionarios estadounidenses parece deberse a que no compré los F-16 de tercera mano que me ofrecieron, sino que opté por los nuevos Grippen de Suecia”, escribió el mandatario.
El presidente Petro afirmó que la ley colombiana le permite realizar esta negociación y enfatizó en que Suecia “no es un país terrorista ni sus fabricantes son narcotraficantes”. Recordó además que “a Lula también lo intentaron criminalizar por lo mismo” y concluyó: “Bussines, Bussines”.
Por eso, Petro aseguró que la negociación con Suecia se hizo “de manera transparente” y advirtió: “Que no me obliguen a comprar entonces aviones rusos. Nosotros somos soberanos; no estamos obligados a adquirir armamento de segunda o tercera mano para nuestra fuerza pública”.
Finalmente, pidió al Reino de Suecia y a la firma Saab pronunciarse “sobre este atentado a nuestra libertad y soberanía”.
