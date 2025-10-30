Abren Investigación a Avianca y operador logístico por muerte de un operario en El Dorado

Luego de realizar inspecciones en la plataforma del Aeropuerto El Dorado para determinar el cumplimiento de la normatividad de seguridad laboral, el Ministerio de Trabajo anunció la apertura de una investigación para determinar la responsabilidad de la aerolínea Avianca y el operador logístico SAI, en la muerte de Andrey Cristiano Ortiz, de 22 años, el pasado 20 de octubre en la terminal aérea de Bogotá.

“La inspección, vigilancia y control es una acción preventiva y correctiva para garantizar que quienes sostienen el sistema aéreo como son los controladores, tripulaciones, técnicos y personal en tierra, trabajen con condiciones dignas, jornadas justas y entornos seguros”, manifestó Sanguino.

Según el Ministerio, solo en lo corrido del 2025 se iniciaron 53 expedientes contra empresas del sector aéreo, 32 por incumplimientos de normas laborales y 21 por riesgos laborales, imponiendo multas por $ 185 millones, 8 casos fueron archivados y los demás continúan en trámite.

Dentro de las labores adelantadas por la cartera de Trabajo, están las revisiones de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, turnos y horarios laborales, funciones de los trabajadores implicados, análisis de las condiciones de salud ocupacional, prescripciones médicas, riesgo psicosocial y salud mental.

Por otra parte, realizó la verificación de capacitaciones, reentrenamiento y el estado de la maquinaria involucrada, así como el análisis de los indicadores de accidentalidad de la empresa en el último año.