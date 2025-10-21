Murió trabajador en el aeropuerto El Dorado tras ser atropellado en el muelle internacional. Foto: Getty Images/ Avianca.

Bogotá

Un trabajador del aeropuerto El Dorado falleció luego de ser atropellado por un vehículo de mantenimiento que presta sus servicios a Avianca en el muelle internacional. La aerolínea confirmó el hecho a través de un comunicado.

“Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado y solidarizamos con su familia en este difícil momento”, señaló el comunicado.

La aerolínea también aseguró que informó de inmediato lo ocurrido a las autoridades para que la persona afectada recibiera atención necesaria en un centro de salud.

“Así mismo, la aerolínea inició una estricta investigación interna para entender lo ocurrido y está en total disposición para suministrar toda la información requerida a las entidades competentes”.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho ocurrido en la noche del 20 de octubre.

Escuche W Radio en vivo aquí: