Presidente Petro y encargado en negocios de EE.UU, Jhon McNamara, se reúnen en Casa de Nariño

Sobre las 6:30 de la tarde de este lunes 20 de octubre, avanza reunión a puerta cerrada entre el presidente Gustavo Petro y el encargado de Negocios de Estados Unidos, John McNamara, en la Casa de Nariño.

El encuentro se da en medio de la tensión diplomática entre Bogotá y Washington, que se ha escalado por cuenta de los señalamientos del mandatario estadounidense, Donald Trump, en contra del presidente Petro.

La cita fue convocada para abordar la crisis bilateral y conservar sobre otros asuntos de política comercial. De hecho, aunque no se conocen más detalles de la conversación, se sabe que el presidente Petro buscaría renegociar asuntos arancelarios.

Cabe recordar que, en entrevista exclusiva con el periodista Daniel Coronell, el presidente Petro aseguró: “Ahora, creo, tengo una reunión con el señor que mandaron. No es un embajador, es encargado de Negocios”.

El mandatario también manifestó en la entrevista que la perspectiva de este encuentro “ya es un mensaje de la importancia que tenía Colombia en la mente de Trump, que hay que analizar bien”.

Además, Petro señaló que aprovecharía su encuentro con MacNamara para proponer la renegociación de los aranceles agroindustriales entre Colombia y Estados Unidos.

El presidente también recordó que, en el transcurso de su Gobierno, hasta el momento nunca ha “hablado con un embajador”.

Es preciso señalar que, si bien antes de McNamara estaba Francisco Palmieri en el cargo, ninguno de los dos fue designado como representante oficial en Bogotá porque se necesita una votación en el Capitolio, la cual no se llevó a cabo en los gobiernos de Biden ni de Trump.

Sobre McNamara y Palmieri, Petro destacó que “son personas muy decentes, con ambos he hablado más o menos, los trato de conocer personalmente” y agregó que con los dos tuvo “buenas relaciones personales”.

