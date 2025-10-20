Incendio en el instituto Don Bosco en Bogotá: no se reportaron personas heridas

En la tarde de este lunes, 20 de octubre, se presentó un incendio estructural en la calle 26 con Carrera 70, en el occidente de Bogotá, en la localidad de Engativá.

Según el primer reporte de los Bomberos de Bogotá, el incendio se presentó en una bodega del Instituto Don Bosco, donde no se reportaron personas lesionadas.

“Controlamos un incendio estructural en una bodega, al interior del Instituto Don Bosco, en la Calle 26 con Carrera 69. No se reportan personas lesionadas”, informó el cuerpo de Bomberos.

Tras varias horas de atención, el cuerpo de Bomberos confirmó que se debieron activar las estaciones de atención de las localidades de Puente Aranda, Fontibón y Ferias.

Por ahora, de la mano del equipo de materiales peligrosos, de investigación de incendios y el oficial de inspección se adelantan las indagaciones correspondientes para esclarecer las causas que llevaron a la conflagración.

Escuche W Radio en vivo aquí: