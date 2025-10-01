Distrito adelanta investigaciones por presunto maltrato de caballo en bares de Bogotá

Bogotá

Tras los videos que circularon en redes sociales en los que se ve un presunto maltrato animal al que fue sometido un caballo dentro de un bar en Bogotá, la Administración Distrital adelanta las investigaciones y acciones correspondientes.

“De acuerdo con las primeras indagaciones, posiblemente se trataría de un caballo perteneciente a un criadero ubicado en las afueras de Bogotá, que estaría siendo alquilado para espectáculos nocturnos en diferentes bares de la ciudad”, dice información del Instituto de Protección y Bienestar Animal.

En ese sentido, se está verificando si los establecimientos identificados cuentan con las autorizaciones necesarias y si cumplen con la documentación y permisos para el uso de animales en este tipo de escenarios.

“El Distrito continuará con la investigación hasta esclarecer los hechos y evitar que situaciones tan lamentables y contrarias al bienestar de los animales se repitan en Bogotá”, agregó el Instituto.