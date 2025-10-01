Desalojan a manifestantes que habían armado cambuches a las afueras de Presidencia en Bogotá

Desalojan a manifestantes a las afueras de la Presidencia en Bogotá. Foto: Suministrada

Bogotá

Este miércoles funcionarios de la Secretaría de Gobierno, gestores de convivencia y más autoridades del Distrito llegaron hasta la Carrera 7 con calle 6, en pleno centro de Bogotá para llevar a cabo un operativo administrativo para la recuperación del espacio público.

Una de las entradas principales a la Casa de Nariño estaba siendo habitado desde hace varios meses por adultos mayores que reclaman desde hace 13 años al Estado las reparaciones económicas por su trabajo.

Del lugar se llevaron colchones, latas, plásticos y una serie de objetos que las personas habían instalado para su permanencia.

Por ahora, se adelantan reuniones con el Ministerio del Interior para lograr resolver la situación que afecta a los exempleados del Estado.