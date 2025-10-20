Refuerzan sanciones a taxistas que hagan cobros injustos a viajeros del Aeropuerto El Dorado

Bogotá. Julio 23 de 2024. Un grupo de taxistas realizan plan tortuga a la altura del portal sur con motivo del paro de taxistas que se realiza en diferentes puntos del país. (Colprensa - Catalina Olaya)

Tras las múltiples quejas sobre excesivos cobros, Taxi Imperial, empresa concesionada por OPAIN para prestar el servicio de taxis en el Aeropuerto Internacional El Dorado, anunció la implementación de medidas disciplinarias contra los conductores que realicen cobros excesivos o indebidos a los usuarios.

Según lo informado, “se impondrán sanciones que contemplan desde suspensiones de 3 a 5 días hasta la expulsión definitiva del conductor, dependiendo de la gravedad de la falta. Así mismo, el valor excedente cobrado será reembolsado al pasajero afectado”

“Taxi Imperial está firmemente comprometida con las tarifas justas reguladas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la calidad del servicio. Estas acciones buscan depurar nuestra operación de aquellos conductores que incumplen las normas y afectan la confianza de los viajeros”, dijo Valentina Hernández, gerente de Taxi Imperial.

Sumado a esto, se están realizando revisiones periódicas de los taxímetros, capacitaciones constantes en servicio al cliente y acciones de información al usuario dentro del aeropuerto, donde los pasajeros pueden preliquidar sus carreras en las tabletas disponibles.

“Estas herramientas permiten conocer de antemano el valor del trayecto y la placa del vehículo asignado, garantizando mayor trazabilidad y seguridad”, aseguran.

Los viajeros también pueden consultar las tarifas oficiales en la calculadora disponible en el sitio web www.taxiimperial.com.co o a través de la app Taxi Imperial.

También, quien tenga quejas podrá comunicarse con la empresa a través del correo electrónico: servicioalcliente@taxiimperial.com.co o en la sección de peticiones, quejas y reclamos de la web.