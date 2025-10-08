Por calibraciones en pistas de El Dorado, habrá demoras en operación del aeropuerto algunos días

La Aeronáutica Civil informó que debido a mantenimientos y calibraciones programadas en las pistas del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, la capacidad operativa de la terminal se reducirá a la mitad durante algunas franjas horarios en algunos domingos de octubre y noviembre; esto significa que se podrán presentar demoras en la operación aérea del aeropuerto más importante del país.

Puede leer: Autoridades de El Dorado frustraron envío de más de 20 kilos de marihuana ocultos en una cama

La autoridad aérea aseguró que “estas acciones están orientadas a garantizar una navegación aérea precisa y segura, en línea con los más altos estándares operacionales. La entidad reitera excusas por las posibles incomodidades que puedan surgir en los itinerarios establecidos, reiterando que estas labores son fundamentales para preservar la seguridad y eficiencia del servicio aéreo”.

Las fechas y horas de las calibraciones son las siguientes:

Domingo 19 de octubre: Pista cerrada - Pista Norte (L14). Pista operativa - Pista Sur (14R). Hora: 7 am - 2 pm

Domingo 26 de octubre: ⁠Pista cerrada - Pista Norte (L14). Pista operativa - Pista Sur (14R). Hora: 6 am - 10 am.

Domingo 2 de noviembre: Pista cerrada - Pista Sur (14R). Pista Operativa - Pista Norte (14L). Hora: 7 am - 2 pm.

Domingo 9 de noviembre: Pista cerrada - Pista Sur (14R). Pista Operativa - Pista Norte (14L). Hora: 6 am - 10 am.

La Aerocivil aseguró que “las fechas anteriormente expuestas fueron seleccionadas luego de un análisis detallado para asegurar el menor impacto posible en la operación, concentrando las labores en los días y horarios de menor tráfico”.

Le puede interesar: Otros dos controladores, suspendidos por caso de joven que asumió operación en El Dorado

Finalmente, se aseguró que las fechas también fueron socializadas con las aerolíneas, sin embargo, se recomendó a los viajeros estar en contacto con las mismas por posibles cambios en sus itinerarios.