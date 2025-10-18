Autoridades incautaron más de 400 kilos de cocaína ocultos en maquinaria pesada en Bogotá

Bogotá

En el marco del ‘Plan Ayacucho Plus’, autoridades militares de inteligencia y de investigación adelantaron un operativo en la localidad de Antonio Nariño en Bogotá.

Durante la inspección apoyada por perros, se detectó que un vehículo transportaba maquinaria pesada de exportación que ocultaba en su interior 418 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales pretendían ser enviados a Europa.

Según la información de las autoridades, el valor comercial de la droga incautada asciende a más de 8.830 millones de pesos.

Sumando a esto, en el desarrollo de la operación, se logró la captura en flagrancia del conductor del vehículo, quien sería presuntamente integrante de la estructura criminal.

El hombre capturado y el material incautado fueron puestos a disposición del grupo investigativo contra el Narcotráfico del CTI, para continuar con el proceso de judicialización correspondiente.