Carlos Ledher, citado en la Fiscalía para declarar en el caso del atentado al avión de Avianca 1989

La Fiscalía General de la Nación citó al exnarcotraficante Carlos Ledher en la investigación que se adelanta por la explosión del avión de Avianca en 1989.

La diligencia judicial se adelantará este miércoles, 24 de septiembre, después ser que una de las víctimas solicitará este testimonio. Se trata de Federico Arellano, el hijo de Gerardo Arellano, el tenor vallecaucano que murió en el atentado.

Arellano también solicitó el testimonio de Dandeny Muñoz, alias ‘La Quica’, y a Frederic Whitehurst, exagente del FBI.