Carlos Ledher, citado en la Fiscalía para declarar en el caso del atentado al avión de Avianca 1989
Hoy se adelantará la diligencia judicial que fue solicitada por una de las víctimas del atentado al avión de Avianca en 1989
La Fiscalía General de la Nación citó al exnarcotraficante Carlos Ledher en la investigación que se adelanta por la explosión del avión de Avianca en 1989.
- En contexto: Carlos Ledher, ‘La Quica’ y un exagente del FBI declararían en caso del atentado a avión de Avianca
La diligencia judicial se adelantará este miércoles, 24 de septiembre, después ser que una de las víctimas solicitará este testimonio. Se trata de Federico Arellano, el hijo de Gerardo Arellano, el tenor vallecaucano que murió en el atentado.
- Le puede interesar: Sobrino de Pablo Escobar pide investigar a su papá por caso Avianca, según Univisión
Arellano también solicitó el testimonio de Dandeny Muñoz, alias ‘La Quica’, y a Frederic Whitehurst, exagente del FBI.