¿Avión HK-1803 de Avianca en 1989 fue impactado por un misil? La nueva teoría de una de las víctimas

El abogado Federico Arellano, víctima de la explosión del avión de Avianca en noviembre de 1989, habló con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de una nueva teoría que sostienen sobre la tragedia: tienen la hipótesis de que fue un misil el que impactó la aeronave.

“Magnicidios como este se han quedado engavetados en este país, adornando los anaqueles de la Fiscalía. He venido trabajando en una teoría del caso no oficial, la real es la que conoce la gente, pero no atiende a las condiciones de tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron los hechos (…). No les interesa que la verdad se sepa”, afirmó.

De esta manera, detalló su hipótesis, que desvirtuaría la historia oficial que se tiene de que fue el Cartel de Medellín el que puso una bomba.

“Hay llamada gente para que responda por esto, alias ‘El Arete’ es importantísimo y no ha sido llamado. La tesis que defendemos a través de las pruebas y testimonios es que se trató de un agente externo que impacto el avión (misil) cuando iba pasando por Soacha”, mencionó.

“Parece una historia de ficción, pero es mucho más real”, agregó.

A propósito, señaló que radicó ante el ente acusador una solicitud para ver si ‘desengavetan’ el caso. Y es que Carlos Lehder, excapo del Cartel de Medellín; alias ‘La Quica’ y un exagente del FBI están dispuestos a declarar sobre la tragedia.

Se debe recordar que por la explosión de ese avión fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos Dandeny Muñoz Mosquera, alias ‘La Quica’, uno de los sicarios del ex narcotraficante Pablo Escobar.

“Hay gatilleros de Escobar que están metidos en esto, pero realmente no fue Pablo Escobar. Tuvieron que manipular la verdad”, sostuvo.

¿Por qué explotó el avión HK-1803 de Avianca?

Explicó, según su teoría, que en ese momento se estaban haciendo pruebas técnicas y de entrenamiento, “de emplazamientos tierra-aire”.

“Lamentablemente, en ese momento iba pasando por inmediaciones de Soacha el avión y fue impactado por ese artefacto”, indicó.

“Esto se puede ver en la prueba técnica (dictamen de Frederic Whitehurst, exagente del FBI). Los componentes que se encontraron y las pruebas arrojaron que los componentes que se encontraron eran de la ojiva de un misil”, añadió.

Finalmente, reiteró que este hecho no fue un ataque ordenado por un grupo armado, sino que fue un accidente.

