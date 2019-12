La verdad del atentado del Avión de Avianca, 30 años después

Este año se cumplen 30 años del ataque terrorista que sucedió el 27 de noviembre de 1989, cuando el avión encargado del vuelo 203 de Avianca, que salió del Aeropuerto el Dorado con destino a Cali, explotó sobre el municipio de Soacha, Cundinamarca. En este hecho que se le atribuyó al narcotraficante Pablo Escobar, murieron 110 personas.

Durante el programa de Andrea Díaz, se contó con la participación de Gonzalo Enrique Rojas, director de la Fundación Colombia con Memoria, quien dijo que después de 30 años “Han transcurrido 3 décadas no sólo extrañando a familiares que murieron ahí, sino que también de mucha inclemencia y dolor en donde nosotros como familia hemos querido buscar la verdad de lo que ocurrió”.

Por otro lado, Diego Bermúdez, auxiliar de vuelo, quien en esa época no subió al avión, pero sí perdió a una gran amiga, contó que: “Soy el único sobreviviente del macabro atentado terrorista que me marcó de manera indeleble. Ese día cuando hicimos el chequeo me tenía que bajar del avión y no quería hacerlo porque Astrid quería que quedara con ella. Esto fue de alto impacto, pero no dimensionaba la magnitud del accidente”.

Sobre el informe de la verdad que va a presentar la Fundación, Rojas expresó que: “Nosotros presentamos una solicitud a la Comisión de la Verdad para que nos dejara evidenciar este atentado, pero ellos nos pidieron mirarlo desde el punto del narcotráfico. Es un ejercicio que hemos hecho de manera objetiva para abrirle la puerta a las voces que estuvieron cerca al atentado”.

Otras de las voces que se tuvo en cuenta en la entrevista fue Felipe Romero, periodista y escritor del libro ‘Vuelo 203, revelaciones de un misterio’, quien habló sobre los hechos inéditos que tiene en su nuevo libro: “Hay muchas cosas impactantes, me encontré con misterios que no se han contado. Se cuentan las historias de las primeras personas que llegaron al lugar y que saquearon las pertenencias de las personas afectadas”.

Además compartió que dentro de este libro, él plantea la hipótesis oficial, es decir, un atentado por parte del narcotraficante Pablo Escobar y una nueva línea de investigación que planteó la Fiscalía, que dice que el avión pudo haber sido impactado por un objeto bélico militar externo.

Para finalizar, Gonzalo Rojas cerró su intervención diciendo que: “Haber escogido ese avión para el atentado terrorista necesitó un trabajo de inteligencia para saber que César Gaviria iría ahí. La única entidad que pudo brindar esa información fue el DAS”.

Por su parte, Felipe Romero, hizo énfasis en que: “La única certeza en estos 30 años es que el avión explotó en el aire”.