Exmagistrado reitera exigencia a Benedetti para que se retracte de vincular a Cortes con “narcos”

En entrevista con La W, el exconsejero de Estado, Enrique José Arboleda, se refirió a la carta firmada por 36 exmagistrados -él entre ellos-, quienes exigieron al ministro Armando Benedetti que se retractara de asociar a las altas cortes con los “narcos”, al no respaldar públicamente al presidente Petro durante la crisis con EE. UU.

Dicha polémica se desprende de los trinos publicados por el ministro el pasado 5 de enero, en los cuales aseguró que, por cuenta de su silencio, el Congreso y las Cortes estaban adheridas a la oposición, a un “estado fallido” y eran “narcos”.

Y, aunque el ministro quiso matizar la discusión señalando que fue sacado de contexto y que solo quiso vincular a las Cortes con apoyo a un “estado fallido”, para Arboleda es claro que sus palabras quisieron relacionar a las altas cortes con narcotraficantes, por lo cual señaló que las disculpas siguen pendientes y un ministro no puede lanzar ese tipo de acusaciones para luego excusarse como si nada.

“En lo personal, no quedó satisfecho. Cuando yo leí la noticia esta mañana en la prensa, me acordé del chavo del ocho, fue sin querer queriendo. No, eso no tiene ningún sentido. (…) Un ministro no puede escribir, lanzar acusaciones para luego retractarse”, afirmó.

Además, señaló que el respaldo de las altas cortes al presidente Petro no era necesario en este momento, en vista de que, según su visión, nunca hubo un riesgo real de una operación militar de Estados Unidos en Colombia.

Esto, particularmente, porque el presidente Petro es un presidente democráticamente elegido y no un dictador, como lo era Nicolás Maduro.

“Realmente asumir que había una, primero, que el Estado de Colombia era fallido, cosa que tampoco es cierto, y asumir también que Estados Unidos iba a intervenir militarmente en Colombia y que, por esa razón, se requería de ese apoyo, pues yo pienso que no es real, porque no había las amenazas concretas”, expresó.

Según el exmagistrado Arboleda, el ministro Benedetti tiene todo el derecho de expresar sus opiniones pero de forma respetuosa.