Exmagistrados exigen a Armando Benedetti retractarse de relacionar a las altas cortes con “narcos”

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

Un total de 36 exmagistrados del Consejo de Estado, por medio de una declaración, le exigieron al ministro Armando Benedetti que se retracte de haber asociado a las altas cortes con “narcos”.

Lo anterior, luego de la publicación del ministro Armando Benedetti el pasado 5 de enero, en la cual -en medio de la crisis política con Estados Unidos- reclamó el respaldo del Congreso y las altas cortes al presidente Gustavo Petro ante la supuesta invasión militar, los tildó de asociados a “narcos”.

“Colombia no es un estado fallido. (…) Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al Gobierno, aceptan que hacen parte de ese Estado Fallido y son narcos”, aseveró.

En criterio de tales afirmaciones, los exmagistrados expresaron que son absolutamente antidemocráticas, falsas y “contrarias a la Constitución”.

Para los exconsejeros de Estado, además lo expresado por el ministro carece de veracidad, ofende la dignidad del cargo de ministro del Interior, e irrespeta la separación de los poderes públicos.

“Lo afirmado por el ministro conlleva una censura y un atentado contra la legitimidad de las ramas legislativa y judicial, lo cual resulta abiertamente antidemocrático y contrario a la Constitución Política de 1991”, dijeron.

En virtud entonces de la independencia judicial, manifestaron: “le exigimos al señor Ministro que se retracte de sus opiniones calumniosas, y que reconozca públicamente la plena vigencia de los principios democráticos, así como el respeto debido a la autonomía e independencia judicial”.