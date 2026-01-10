El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es la obra de teatro ‘Todos eran mis hijos’ presentada en la sede Centro del Teatro Libre

La actriz Patricia Tamayo y el actor Bernardo García hablaron en los micrófonos de La Hora del Regreso sobre la presentación de la obra ‘Todos eran mis hijos’, una versión nacional del clásico de Arthur Miller.

El Teatro Libre del Centro en Bogotá reabre sus puertas el 15 de enero para presentar esta versión. Esta adaptación traslada el conflicto original a la Colombia de finales del siglo XX, un periodo marcado por la violencia política y la corrupción, para explorar las tensiones entre los intereses económicos y la integridad moral.

Las funciones se realizarán de jueves a sábados a las 7:30 de la noche hasta el 24 de enero, antes de trasladarse a Medellín .

Los reconocidos actores lideran un elenco que busca confrontar al espectador con sus propias decisiones. Tamayo interpreta a Kate, una mujer atrapada en la negación tras la pérdida de su hijo, un reto que le exige una profunda transformación emocional y física para representar a un personaje de mayor edad.

Por su parte, García, quien también aporta su experiencia como director y maestro, subrayó la vigencia de esta historia al señalar que las heridas del conflicto tienden a reabrirse si no se sanan con rigor.

La obra, que cuenta con la participación de César Mora, cuestiona los límites que se está dispuesto a cruzar para proteger el núcleo familiar. Según los artistas, el montaje invita a un examen de conciencia sobre las consecuencias de los actos y la responsabilidad social.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Así es la obra de teatro ‘Todos eran mis hijos’ presentada en la sede Centro del Teatro Libre 19:20 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: