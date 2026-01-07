Hacer cine es un acto revolucionario y soñador: Sebastián Eslava, director y actor en ‘Pepe Cáceres’

El actor Sebastián Eslava, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre su participación en la serie María la Caprichosa, estrenada el 5 de enero y también sobre sus proyectos cómo director, las película Pink Flow y Pepe Cáceres.

Comentó que la experiencia en la serie estrenada en Netflix fue maravillosa “ tiene una historia poderosa como un grupo de gente muy chévere para trabajar. El director de la serie es Rafael Martínez, que es un gran director con el que siempre había querido trabajar, nos conocíamos y siempre lo he admirado mucho su trabajo”.

Hablando sobre el cine y su participación en este cómo director, se refirió a este proceso como “un complemento desde que yo era muy joven y quise hacer la película que hice acerca de la vida de mi papá, se llama Pepe Cáceres”. El cine siempre ha sido parte de su vida, por lo que piensa que es muy importante “hoy más que nunca hacer cine es como un acto revolucionario, soñador, pero desde chiquito siempre he tratado de llevar un poco la contraria”.

Sobre su última película Pink Flow dijo que es un proyecto en el que viene trabajando desde pandemia y que es un trabajo que lo emociona mucho “A mí lo que más me gusta es poder ver la autenticidad y la verdad en los actores y en los personajes, que uno vea que lo que está pasando uno de verdad se lo esté creyendo y que no te lo cuestiones, sino que de verdad te esté transmitiendo el personaje por lo que está atravesando”.

Hasta ahora este proyecto se encuentra en postproducción por lo que el director no reveló una fecha de estreno.

Escuche la entrevista completa:

"Hacer cine es un acto revolucionario, soñador", Sebastián Eslava, director de la película PINK FLOW

