Así es la obra de teatro ‘Más que amigos’, presentada en el Teatro Libre de Chapinero
El Teatro Libre de Chapinero recibe una nueva temporada de ‘Más que amigos’ desde este 23 de enero.
Mariana Morales, psicóloga y actriz junto con el actor, Walther Luengas, hablaron en los micrófonos de La Hora del Regreso comentando el regreso de ‘Más que amigos’ , una obra que transita entre la comedia y la reflexión profunda.
A partir del 23 de enero y hasta el 13 de febrero, el Teatro Libre de Chapinero abre sus puertas para una temporada que promete cuestionar los límites de los vínculos personales y la identidad humana.
Para Morales, su formación profesional ha sido clave para dotar al personaje de una esencia humana, buscando ofrecer visibilidad y un mensaje de resiliencia sobre las mujeres trans desde una perspectiva de amor y respeto. Walther Luengas destacó el reto técnico de la producción: encontrar el “timing” exacto de la comedia para evitar el melodrama, manteniendo siempre la honestidad en el escenario.
Bajo la dirección de Robinson Díaz, la trama sigue a un grupo de amigos cuya estabilidad se ve alterada por el regreso de un compañero de infancia totalmente transformado. Este suceso desencadena una serie de enredos que invitan al espectador a preguntarse cómo actuaría ante situaciones que desafían sus propios prejuicios.
La producción, que ya tuvo una recepción exitosa el año pasado, busca conectar con el público mediante la risa y la empatía.
