Así es la obra de teatro ‘Más que amigos’, presentada en el Teatro Libre de Chapinero

Mariana Morales, psicóloga y actriz junto con el actor, Walther Luengas, hablaron en los micrófonos de La Hora del Regreso comentando el regreso de ‘Más que amigos’ , una obra que transita entre la comedia y la reflexión profunda.

A partir del 23 de enero y hasta el 13 de febrero, el Teatro Libre de Chapinero abre sus puertas para una temporada que promete cuestionar los límites de los vínculos personales y la identidad humana.

Para Morales, su formación profesional ha sido clave para dotar al personaje de una esencia humana, buscando ofrecer visibilidad y un mensaje de resiliencia sobre las mujeres trans desde una perspectiva de amor y respeto. Walther Luengas destacó el reto técnico de la producción: encontrar el “timing” exacto de la comedia para evitar el melodrama, manteniendo siempre la honestidad en el escenario.

Bajo la dirección de Robinson Díaz, la trama sigue a un grupo de amigos cuya estabilidad se ve alterada por el regreso de un compañero de infancia totalmente transformado. Este suceso desencadena una serie de enredos que invitan al espectador a preguntarse cómo actuaría ante situaciones que desafían sus propios prejuicios.

La producción, que ya tuvo una recepción exitosa el año pasado, busca conectar con el público mediante la risa y la empatía.

