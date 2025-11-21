La Hora del RegresoLa Hora del Regreso

Llega el Día de los Teatros a Colombia: Conozca cómo se celebrará

Xiomara Suescún habló del fortalecimiento hacia la red de teatros en Colombia y las celebraciones del Día de los Teatros

"El teatro es un espacio público que es de la gente": Xiomara Suescún

“El teatro es un espacio público que es de la gente”: Xiomara Suescún

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Fabian Macias

Xiomara Suescún, directora del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar del “Día de los Teatros y Escenarios Públicos Patrimoniales”.

Suescún explicó que la iniciativa nació hace año y medio como una red de cooperación, cuyo objetivo es fortalecer la circulación de artistas y los espacios escénicos en Colombia. La directora relató que en el país existe una “tarea titánica” para recuperar y actualizar teatros que son patrimonios de “50, 70, 100 años”.

Señaló que el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes ha realizado grandes inversiones para reconstruir o modernizar escenarios como el Teatro César Conto en el Chocó y el Teatro Aurora en Ríohacha. Además, están actualmente mapeando los escenarios para identificar los que todavía no hacen parte de la red de trabajo.

El “Día de los Teatros” que se celebra este domingo 23 de noviembre, es una jornada masiva y gratuita en 18 ciudades. Habrá visitas guiadas, programación infantil, música y danza. En Bogotá, el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella y el Teatro Colón ofrecerán visitas gratuitas desde la 1 de la tarde y un concierto de César Mora a las 4:30 PM.

Xiomara comentó que el objetivo final es que el público se “tome estos espacios”. Insistió en que el teatro es un “espacio público que es de la gente” y la ciudadanía debe proteger y salvaguardar estas infraestructuras para el futuro.

Escuche la entrevista completa aquí:

“El teatro es un espacio público que es de la gente”: Xiomara Suescún

