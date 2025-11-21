“Yo puedo, es fácil y lo voy a lograr”: Guía espiritual revela su legado para la prosperidad
El profesor Salomón habló de su nuevo libro que busca dar a la gente herramientas para transformar su vida.
El Profesor Salomón, guía espiritual colombiano quien se define como un “motivador de prosperidad y conciencia”, presentó en La Hora del Regreso de W Radio su nuevo libro, ‘El Legado Secreto de Salomón’.
El libro busca dar a la gente herramientas para la “autodefinición” y la “transformación de vida”, enseñando a ser sinceros con la vida y a dejar las máscaras que se usan en el trabajo o con la familia.
La misión de Salomón nació tras la tragedia de Armero, cuando soñó con los familiares desaparecidos y vio que se cumplió. Al darse cuenta de que tenía una misión, comenzó a investigar diversas ramas (astrología, numerología, ángeles), buscando herramientas holísticas para ayudar a las personas.
Su filosofía es espiritual, no religiosa, y se centra en estar “sintonizados con la energía del cosmos, del universo”. Aseguró que la gente quiere cosas, pero carece de la “fe de que las pueda lograr”. El verdadero valor, derivado del Espíritu Santo y sus siete dones, está en tener sabiduría y luchar por la parte espiritual, ya que somos “más espíritu que materia”.
Salomón ofrece rituales sencillos para reprogramar la mente. Uno es dejar un vaso de agua en la ventana en Luna Nueva y tomarla al día siguiente, declarando que “lo nuevo y lo mejor llega a mi vida”. La fórmula más poderosa es el decreto verbal, que garantiza la activación y la protección: "Yo soy, yo puedo, es fácil y lo voy a lograr“.
“Yo puedo, es fácil y lo voy a lograr”: Profesor Salomón y su legado secreto para la prosperidad
