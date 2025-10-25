“Fue emocionante vivir el desarrollo de la industria musical”: Tony Peñarredonda

El gerente general de Discos Fuentes, Tony Peñarredonda pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su trayectoria y la historia de esta empresa musical.

Peñarredonda recordó en La Hora del Regreso sus inicios en Discos Fuentes, empresa en la que afirmó lleva 35 años, así como nueve en la gerencia general de la compañía.

De igual manera, resaltó como ha vivido la evolución de la tecnología en el ámbito musical: “Fue emocionante vivir el desarrollo y la transformación de la industria musical, con todos sus formatos y fenómenos”.

La historia de Discos Fuentes

Peñarredonda también comentó la historia de la compañía, la cual comenzó hace 91 años como una iniciativa de su fundador Antonio Fuentes.

“Discos Fuentes nace en Cartagena en 1934. Estuvo 20 años en Cartagena y en 1954 se instala en Medellín. Don Antonio Fuentes, su fundador, un cartagenero genial, administraba los laboratorios Fuentes, que eran lo que hoy son las droguerías. La familia decidió montar una emisora para promocionar sus productos.”

Peñarredonda resaltó el momento en el que la familia de Antonio Fuentes decidió que Cartagena no era el lugar ideal para una disquera y se trasladaron a Medellín:

“Cartagena no era el lugar más adecuado para una discográfica por el clima. Don Antonio se había casado con doña Margarita Estrada, una paisa que no aguantaba el calor y quería ir a Medellín. Don Antonio ya vislumbraba que Medellín era el corazón fabril de Colombia, con las textileras, siderúrgicas, tabacaleras y emisoras.”

Finalmente, resaltó la importancia de esta decisión para lo que hoy es Discos Fuentes:

“Empezó una historia para Colombia, un auge, una nueva cultura, un nuevo género, una revolución cultural que todavía estamos viviendo hoy a través de grandes artistas que giran por todo el mundo”.

Escuche la entrevista completa aquí:

