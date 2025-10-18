El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿La pizza debe ir con o sin piña? El chef italiano, Maurizio Di Munno, aclaró esta duda

El chef ejecutivo del hotel JW Marriott, Maurizio Di Munno, llegó este viernes, 17 de octubre, a los micrófonos de La Hora del Regreso, para hablar de la posibilidad de que la comida Italiana se convierta en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Di Munno contó que la tradición culinaria de Italia no se trata solamente de un hecho gastronómico, sino que también hay unos lazos familiares profundos que hacen parte del valor culinario.

“Todos los domingos, las familias italianas comparten una mesa cultural. Son fechas dedicadas para que haya una reunión alrededor del comedor, en donde se consumen distintos ingredientes originarios de las diversas regiones de Italia”, expresó el chef.

¿Dónde reside el origen de la comida italiana?

El chef manifestó que el origen de la comida italiana puede surgir de cualquiera de las 20 regiones del país, como Lombardía, Piamonte o el sur de Italia donde se prepara pasta fresca y con sabores intensos.

¿Qué desafío hay para mantener la comida italiana?

“No dejar las tradiciones a un lado, se puede viajar a todo el mundo, pero no se debe perder lo autóctono”, expresó el chef italiano.

¿Hay probabilidad de que la comida italiana no obtenga un reconocimiento por Patrimonio Inmaterial de la Humanidad?

Aunque los premios son un 50/50, la esperanza es lo ultimo que se muere, por lo que confían en que la clave del premio sea la gastronomía italiana.

¿La pizza lleva o no lleva piña?

“La piza americana sí, la pizza italiana no”, aseveró el chef.

Escuche la entrevista completa aquí: