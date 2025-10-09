Del pop a lo tropical: Juan Pablo Vega habló de su nuevo sencillo que le da un giro a su carrera

Juan Pablo Vega, cantautor colombiano, llegó este 9 de octubre a los micrófonos de La Hora del Regreso para presentar su más reciente sencillo ‘El atravesado’, un giro en su carrera musical.

Lea también: Bryan Adams se presentará en el Movistar Arena de Bogotá en 2026

Después de varios años en la industria musical, Vega le pone una pausa a sus composiciones para los géneros pop, funk y reggae. En cambio, se relaciona con los ritmos tropicales y salseros.

Su nueva canción ‘El atravesado’ hace parte del próximo disco que tendrá por nombre ‘Cachacho’, un conjunto de sencillos disruptivos para su carrera musical que representa el mundo tropical desde la perspectiva de un bogotano.

¿Cómo ha evolucionado Juan Pablo?

El artista confesó que sigue siendo una persona introspectiva, como lo fue hace 10 años, y ha tratado de mantener vigente su personalidad en un gremio donde es fundamental ser extrovertido.

¿Cómo disfruta su público?

Vega aseveró que ya no le interesa la masividad, sino que disfruta atender al público sensible, “el que escucha con sus audífonos” y se sumerge en la música.

¿Qué quiere hacer con su música?

“Quiero que mi música sea sustentable para mí y para las personas que trabajan conmigo”. El artista indicó que no quiere tener excesos o excentricidades, sino que prefiere sentirse tranquilo y estar estable.

Recuerde que el siguiente concierto en Bogotá de Juan Pablo Vega será el 23 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Un evento en el que el artista presentará sus canciones más antiguas, pero también las recientes.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Del pop a lo tropical: Juan Pablo Vega lanza un nuevo sencillo que le da un giro a su carrera 13:13 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: