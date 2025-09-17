Boyacá se prepara para vivir la versión 52 del Festival Internacional de la Cultura

El Festival Internacional de la Cultura Campesina se realizará del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Tunja

Con México como país invitado, el departamento de Boyacá se prepara para desarrollar la versión 52 del Festival Internacional de la Cultura Campesina, certamen que ha sido por más de cinco décadas el más importante de la cultura en el país.

En esta oportunidad, el FICC 2025 tiene preparado un gran desfile inaugural con los mejores talentos de los 123 municipios que hacen parte del departamento, quienes pondrán sus mejores habilidades artísticas para hacer de esta inauguración el mejor espectáculo de apertura, el cual se realizará el próximo 2 de octubre en Tunja.

“El día del boyacensismo, que es el 2 de octubre, llevaremos a cabo el desfile inaugural en el que estarán presentes los 123 municipios, quienes mostrarán los mejor de sus regiones con sus comparsas y lo todo lo mejor que tienen con sus artes, sus oficios y su tradición, sin duda será un desfile lleno de baile, música, artes y un gran colorido para que propios y visitantes disfruten de una gran apertura. Este desfile se realizará a partir de las 2:00 de la tarde y comenzará en el Bosque de la República y finalizará en la Plaza de Bolívar”, aseguró Janny Cupasachoa, gerente del Festival Internacional de la Cultura Campesina.

Luego de la inauguración, comenzarán las actividades de descentralización con dos caravanas del FICC por 38 municipios, donde artistas nacionales y extranjeros tendrán un espacio de intercambio e inmersión cultural con los cultores y sabedores locales.

Posteriormente, del 22 de octubre al 2 de noviembre se desarrollará una gran agenda con las ocho áreas artísticas definida, las cuales incluye franja infantil, franja académica y presentaciones culturales en danza, teatro, cinematografía, patrimonio, música, artes plásticas, narración oral y literatura.

El cierre del festival estará a cargo de la buena música de los mexicanos Aleks Syntek y Marco Antonio Solis en el estadio La Independencia de Tunja. Syntek se presentará el sábado 1 de noviembre junto con la agrupación bogotana Morat y los boyacenses Sergio Jiménez y Nicolás Becerra.

El domingo 2 de noviembre, el Buki Marco Antonio Solís cerrará la gran velada del festival interpretando sus más grandes éxitos. Junto a él, estará en el escenario de la Independencia el sabor vallenato de Daniel Calderón y Los Gigantes y desde Boyacá La Pandilla del Río Bravo y Leos Carranga.

Este miércoles 17 de septiembre, desde las 5:00 de la tarde, se realizará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá el lanzamiento de la versión 52 del Festival Internacional de la Cultura Campesina.