Así es ‘Donde Nací’, la nueva canción de Yotuel junto a Silvestre Dangond

Yotuel, vocalista de la agrupación cubana Orishas, habló en los microfonos de La Hora del Regreso de W Radio sobre su nuevo tema ‘Donde Nací’, una colaboración con el colombiano Silvestre Dangond.

Yotuel afirmó que Orishas fue un precursor, ya que cuando iniciaron, su sonido era puramente cubano. Hoy, ve una tendencia positiva en la música urbana: los artistas están entendiendo que “mientras más nacional, más internacional”. El objetivo, dijo, es que cada artista aporte su propia “identidad”, logrando un movimiento urbano globalizado donde se pueda decir: “Aquel viene de Colombia, aquel viene de Bolivia”.

El grupo prepara un nuevo álbum titulado “Guarapo”. Explicó que el guarapo (jugo de caña) es el “combustible del trabajador” y el “estimulante superafrodisíaco” del cubano de a pie. El nombre, que representa la esencia más autóctona de Cuba, es un homenaje al “cubano más de a pie, del cubano de barracón, de barrio”.

El cantante se mostró frustrado ante la tendencia a meter a todos los inmigrantes “en el mismo saco”, ignorando a quienes llegan “con ganas de construir” y soñar. Su orgullo radica en el éxito de cubanos que “se han hecho persona” en Estados Unidos. Yotuel concluyó que, si bien su música es “rap cubano”, el secreto de Orishas es que su sonido fue “25 años adelantados a nuestra época”, manteniéndose “más trendy que nunca” y con un “flow” inconfundible.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Mientras más nacional, más internacional”: Yotuel sobre la identidad del género urbano 02:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: