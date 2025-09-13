W Fin de SemanaW Fin de Semana

Orishas en Cordillera 2025, la fusión afrocubana que despedirá a una leyenda del hip hop latino

Yotuel Romero, fundador de Orishas y voz de “Patria y Vida”, ha llevado el hip hop cubano a escenarios internacionales mientras se consolida como un referente cultural y político que une música, identidad afrocubana y resistencia social.

Miguel Ángel González

En W Fin de Semana, Orishas habló de su experiencia en el mundo de la música y su recorrido internacional. El artista aseguró que la clave de su permanencia ha sido la autenticidad, tanto así que al final su nombre terminó estando en el Festival Cordillera 2025.

Él nunca hizo música pensando en la plata, sino en conectar con la gente con la realidad. Recordó que sus letras recogen tanto la alegría como las dificultades de vivir en Latinoamérica, porque, según él: “la música también es resistencia y celebración al mismo tiempo”.

Durante la entrevista, anunció como excusiva un nuevo tema junto a Silvestre Dangond, pensado como un puente entre Cuba y Colombia. Aunque silvestre no estará en la tarima, Yotuel enfatizó en que la colaboración simboliza la unión cultural de ambos países.

Cuando escuches a Orishas, tienes que sentir Cuba, el solar, la negritud y el barrio; esa fue siempre nuestra fórmula”, afirmó el músico, orgulloso de representar la música urbana cubana en escenarios fuera de su propio país.

Orishas en Cordillera 2025, la fusión afrocubana que despedirá a una leyenda del hip hop latino

