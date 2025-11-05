“Me gustaría que las personas se sientan acompañadas con mi música”: Macario Martínez

Macario Martínez, músico y artista mexicano, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio, la historia detrás de su ascenso viral, su proceso creativo y su carrera musical, presentando su álbum más reciente.

El amor de Macario por lo audiovisual comenzó desde niño, utilizando su primer celular para hacer videos e historias con sus amigos en la escuela. A los 19 años comenzó a hacer su propia música. Su historia cambió cuando logró mantener un equilibrio entre el trabajo y sus proyectos de arte.

Estuvo en muchos trabajos, pero fue en el último donde pudo hacer videos que, gracias a los amaneceres y los ambientes “muy bonitos”, lo inspiraron a capturar el momento y subir el video que lo hizo viral. Para él, todo lo aprendido en el pasado y la oportunidad de tener esos ambientes propicios se conjugaron en ese video que “todo funcionara tan bonito”.

El artista relató cómo cambió su vida al entrar al estudio de manera profesional para grabar su álbum Si Mañana Ya No Estoy. El cambio significó poder acceder a equipos y estudios de mejor calidad. También le permitió llevar a sus amigos a grabar a mejores lugares y conocer a personas que hacen trabajos increíbles. Aunque fue un poco difícil, la experiencia de grabar su primer álbum de manera profesional y ofrecer conciertos de forma profesional ha sido “muy divertido” y “muy bonito”, al poder experimentar con las cosas que siempre soñó.

Macario busca que sus canciones hablen de emociones y que sean un reflejo directo de las cosas que él mismo ha sentido, así como de las preguntas que se ha hecho un joven de 19 a 24 años, en medio de cambios fuertes. Su objetivo es ser “muy directo” y “muy sincero” con sus letras, buscando expresar todo a través de una interpretación que “pueda llegar a hacerte sentir algo”. En última instancia, desea que las personas que escuchen su música se sientan acompañadas en un momento complicado.

Su más reciente álbum, Si Mañana Ya No Estoy, incluye tanto canciones recientes como antiguas que escribió desde los 18 años. El disco es un “viaje” por la mente de un chico de 18 a 24 años. El artista siempre fue muy perfeccionista y guardó las canciones para grabarlas. Las canciones más recientes de dicho álbum son “Enyerbado” y “Cuídate del viento”.

El álbum de Macario Martínez se encuentra disponible, y el artista comentó que continuará su gira en eventos como el Festival Estereo Picnic en Colombia, programado para el viernes 20 al domingo 22 de marzo de 2026.

Escuche la entrevista completa aquí:

