“Estoy regresando a mis raíces musicales”: Steven LaBrie, vocalista de Il Divo

Steven LaBrie, cantante estadounidense, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre su emocionante nueva etapa como integrante del grupo lírico pop Il Divo, así como de su carrera como solista.

LaBrie expresó su inmensa alegría por formar parte de Il Divo, con quienes ha estado colaborando por cerca de cuatro años, primero como invitado especial y ahora como miembro oficial. En paralelo, ha impulsado su carrera solista, lanzando recientemente “El Triste” de José José y con el anuncio del próximo lanzamiento de otra canción mexicana, “Ya lo sé que tú te vas”, el próximo miércoles 19 de noviembre.

Antes de su etapa con Il Divo, LaBrie se forjó como cantante de ópera, realizando presentaciones en Estados Unidos, Asia y Europa. Recordó que, hace unos 13 o 14 años, tuvo la oportunidad de cantar con David Miller, uno de los integrantes de Il Divo, y su esposa, un encuentro que marcó el inicio de su relación con el grupo.

La Brie reveló que sus raíces musicales están profundamente ligadas a la cultura mexicana. Dado que su madre es mexicana y él creció en Texas, sus inicios en el canto se dieron con la música ranchera y el mariachi. Fue ahí donde adquirió su técnica vocal y desarrolló su pasión musical. Cuando era adolescente, a los 14 años, solía buscar mariachis en bares y restaurantes de Dallas para poder cantar con ellos. Por lo tanto, su regreso a la música mexicana se siente para él como un regreso a sus raíces.

Su selección de “El Triste” para su lanzamiento solista es una referencia al amor que posee por la música mexicana. El estadounidense planea continuar esta senda en su carrera solista, con el objetivo de grabar más canciones mexicanas e inéditas. Además, recordó su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, al que asistieron más de 9,000 personas.

Escuche la entrevista completa aquí:

