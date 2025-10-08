Bryan Adams se presentará en el Movistar Arena de Bogotá en 2026

El cantante y compositor canadiense Bryan Adams se presentará en Colombia el 20 de marzo del 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

El espectáculo, que ocurre en el marco de su gira mundial Roll With The Punches, combinará algunas de sus canciones más recientes con los clásicos que han marcado su carrera.

Adams tiene más de cuatro décadas de trayectoria musical, en las cuales ha sido número uno en más de 40 países y ha recibido varios reconocimientos internacionales, entre ellos en los Premios Grammy y los American Music Awards.

Adicionalmente, Bryan Adams ha sido nominado a tres Premios Óscar y a cinco Globos de Oro.

¿Cuándo salen a la venta las boletas de Bryan Adams?

Inicialmente, las entradas para el concierto de Bryan Adams en Bogotá estarán disponibles en TuBoleta en etapa de preventa exclusiva para clientes Movistar a partir del 14 de octubre a las 10:00 de la mañana.

Posteriormente, el 16 de octubre, estará disponible la boletería para público general.

Escuche W Radio en vivo: