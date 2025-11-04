“El público es supermelómano”: Itzel González, productora del Festival Vive Latino

Itzel González, productora del Festival Vive Latino, conversó con los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para compartir su perspectiva sobre la importancia cultural del festival, sus transformaciones a lo largo de los años y la complejidad de su programación.

González enfatizó la relevancia del Vive Latino, no solo para la música, sino para la cultura de todo un continente. El festival comenzó en México en 1998, en un momento en que no existían festivales en el país. Por más de una década, el Vive Latino fue el único festival en México. Fue pionero en traer bandas latinoamericanas de países como Argentina, Colombia, Chile y Perú y se consolidó como un foco y una forma de exposición para estas bandas, permitiendo verlas cuando antes era imposible.

Una de las principales evoluciones ha sido la incorporación de otros ritmos y la apertura a artistas que no son latinos. Ahora incluyen bandas de lugares tan diversos como Japón, Suecia, Finlandia o Australia.

La productora afirmó que el principal toque que marca la diferencia es la habilidad del festival para “mezclar esto perfectamente”. El público del Vive Latino es “súper melómano”, estudiando a las bandas y llegando al festival con un conocimiento profundo de lo que van a ver.

El reto de encontrar un artista principal o headliner después de tantos años es un debate constante. Itzel González compartió la fórmula que utilizan en el Festival Vive Latino: el primer punto es “respetar a las leyendas” y a las bandas que se han “consagrado” y que siguen “permeando en el público”. El segundo punto es “dejarnos asombrar por las nuevas generaciones”. Es crucial apostar por ese nuevo headliner que trae “otros ritmos”, una “nueva ideología” y que está en su “momento de brillar”.

A pesar de las dificultades que implicaba ser mujer en el campo hace años, González dijo que desde su ingreso en 2005, el festival “casi siempre ha estado liderado por mujeres”. La productora, la jefa de logística, la jefa de camerinos y otras posiciones clave han sido ocupadas por mujeres, manteniendo una “gran fuerza femenina” hasta hoy.

El Festival Vive Latino 2026 se llevará a cabo el sábado 14 y el domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México.

