Así es ‘Marce y el Universo de los Colores’, el nuevo libro de ‘Marce La Recicladora’

Marce La Recicladora, influencer. FOTO: Mujeres W - Libro Marce y el Universo de los Colores. FOTO: Penguin Random House

Marce La Recicladora presenta su nuevo libro, la nueva era del reciclaje con superhéroes sin capa

Sara Samaniego, más conocida como Marce La Recicladora, quien cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y presentó su nuevo libro ilustrado, ‘Marce y el Universo de los Colores’.

La obra busca ir más allá del tradicional contenido digital para generar conciencia ambiental en la familia. Marce lleva seis años haciendo contenido, pero notó que la concientización sobre la separación de residuos seguía siendo baja.

El libro es un intento de llegar a más personas, especialmente a niños con restricciones en redes sociales, y ser un “recordatorio” permanente en las bibliotecas, a diferencia de los videos que son pasajeros. El libro es un homenaje a las más de 50.000 familias de recicladores del país.

La influenciadora pidió empatía: “no nos hemos puesto a pensar qué se siente abrir una bolsa” y encontrar pañales sucios o tampones usados.

Samaniego confesó que la población más difícil de convencer son las personas de la “tercera edad”, pues muchos crecieron mezclando la basura y no son conscientes de la “diferencia” que implica reciclar.

Para empezar este hábito, Marce La Recicladora recomienda tener mínimo “dos bolsas en la cocina”: la blanca para el reciclaje y la negra para los residuos no aprovechables. Su invitación va más allá: pide que la gente salude y conozca el nombre de su reciclador, y que lo sorprenda con un “ponquecito bien bonito el día de su cumpleaños”.

Escuche la entrevista completa aquí:

