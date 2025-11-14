“La solución no es el reciclaje, sino prevenir su uso”: Sergio Pardo, director de Plástico Precioso

Sergio Pardo, director del proyecto social “Plástico Precioso”, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre la crisis ambiental en Bahía Málaga y su innovadora solución para reducir el impacto de los plásticos en la costa pacífica.

Pardo comentó que el problema estructural en Bahía Málaga es que “no se cuenta con la prestación del servicio público de aseo”.

El director explicó que, al no pasar el camión de la basura, la única alternativa para los residentes es “quemar los plásticos en nuestras casas o esconderlos”. Pardo dijo que la contaminación es masiva debido a las corrientes marinas que arrastran plásticos desde la cuenca panameña. Por ello, el proyecto busca transformar el desorden de estos materiales.

Pardo relató que su inspiración lo llevó a buscar soluciones en línea, donde encontró un programa de libre patente llamado “Precious Plastic”. Utilizaron los planos gratuitos para construir máquinas de transformación a baja escala, ideales para las zonas rurales con bajos suministros energéticos. Su trabajo incluye formación, trabajos de campo y la identificación de materiales que llegan a la zona.

El director advirtió que la meta final de la organización es más ambiciosa que el reciclaje. Para él, “la solución no es el reciclaje, sino prevenir su uso”. Abogó por incentivar el regreso a prácticas como la compra “de retornables, de granel” y que la gente conozca los plásticos que usa, como el icopor, que no tiene salida en el reciclaje y contamina.

