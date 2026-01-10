¿En dónde queda el Helicoide? Cárcel donde fueron retenidos más de 800 presos políticos en Venezuela

El Helicoide se encuentra situado en la parroquia San Pedro, en el área metropolitana de Caracas. Su imponente estructura de concreto se alza sobre una colina entre las avenidas Nueva Granada y Presidente Medina.

Esta posición no es casual; su ubicación le otorga una visibilidad privilegiada sobre la ciudad, rodeado por sectores populares como San Agustín del Sur, lo que lo convierte en una figura ineludible del imaginario urbano caraqueño.

Desde el punto de vista logístico, su emplazamiento permitió a los organismos de seguridad un acceso rápido a puntos clave como la Universidad Central de Venezuela y el complejo militar de Fuerte Tiuna.

Diseñado en la década de 1950 por los arquitectos Pedro Neuberger, Dirk Bornhorst y Jorge Romero Gutiérrez, el edificio fue concebido originalmente como un centro comercial y de exposición industrial de vanguardia. Su diseño en doble espiral permitía que los automóviles recorrieran rampas de 4 kilómetros para estacionarse directamente frente a los locales. El proyecto original, que llegó a ser exhibido en el MoMA de Nueva York en 1961, incluía:

Más de 300 locales comerciales y oficinas

Un hotel de cinco estrellas y un helipuerto

Una cúpula geodésica inspirada en los diseños de Buckminster Fuller

Estudios de televisión y un palacio de espectáculos

Sin embargo, tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y debido a problemas financieros y políticos, la obra quedó inconclusa en 1961, convirtiéndose en lo que expertos denominan la “primera ruina moderna” de la ciudad.

De vitrina comercial a centro de reclusión

A partir de 1984, el Estado venezolano comenzó a instalar dependencias oficiales en la estructura, siendo la principal la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). En 2010, bajo el mandato de Hugo Chávez, se ordenó que funcionara como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y como centro penitenciario.

Con el paso de los años, lo que debió ser un monumento al capitalismo moderno se transformó en una prisión de alto perfil. Organizaciones internacionales y exdetenidos lo han señalado como uno de los centros de tortura más grandes de América Latina.

Condiciones de los detenidos

Dentro de sus muros, la realidad para los presos políticos y comunes es drásticamente distinta a la opulencia proyectada inicialmente. Se han documentado celdas improvisadas en antiguas oficinas y espacios reducidos sin ventilación ni servicios básicos. Entre las áreas de reclusión más mencionadas por organismos de derechos humanos se encuentran:

El Infiernito : un área de acceso de dimensiones reducidas para recién llegados.

: un área de acceso de dimensiones reducidas para recién llegados. Guantánamo: celdas hacinadas donde los reclusos han llegado a dormir en el suelo sin acceso a baños.

celdas hacinadas donde los reclusos han llegado a dormir en el suelo sin acceso a baños. El Tigrito y Las Escaleras: espacios utilizados para el castigo y aislamiento.

Informes de la ONU y otras entidades han denunciado prácticas de tortura sistemática que incluyen asfixia con bolsas, descargas eléctricas y maltrato psicológico.

