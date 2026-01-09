Procuraduría llama a juicio a exalcalde por irregularidades en obras para centro de acopio de panela

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al exalcalde de Campamento (Antioquia), Juan Pablo Torres Piedrahita, por las presuntas irregularidades en la construcción del Centro de Acopio de Panela del municipio.

En la obra valorada en más de 400 millones de pesos se habrían presentado inconsistencias en la destinación del lote -en el que anteriormente funcionaba el matadero municipal al no contar con la autorización del Concejo Municipal para cambiar la utilización de matadero a centro de acopio.

Lea también: Procuraduría abre investigación a César Pachón por presunto desacato a orden judicial

Pero no solamente habría serias irregularidades en la destinación del lote. La Procuraduría determinó enjuiciar al alcalde porque no habría claridad sobre la destinación de varios elementos que fueron extraídos del matadero y habrían terminado en uso de una propiedad privada de un concejal investigado.

“Al parecer habrían sido entregados por el entonces alcalde al exconcejal Vásquez Barrientos para ser utilizados en una propiedad privada, sin que mediara un acto administrativo ni justificación legal que respaldara esa disposición”, se lee.

El pliego de cargos también vincula a los siguientes exconcejales del municipio de Campamento: Javier Alonso Álvarez Carona, Juan Estaban Cárdenas Agudelo, Javier Andrés Álvarez Álvarez, Lina María Rodríguez Rúa, Iván Fernando Barrientos Barrientos, Dubán Alirio Foronda Agudelo y José Guillermo Vásquez Barrientos.