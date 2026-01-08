Procuraduría abre investigación a César Pachón por presunto desacato a orden judicial
El ente de control dio inicio a la acción disciplinaria tras la desatención de Pachón, como director de la ADR, a los efectos de una acción popular.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra del director de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Pachón Achury, por presunto incumplimiento a orden judicial.
El caso se relaciona con la decisión judicial producto de una acción popular, en la que el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Consejo de Estado ordenaron culminar el proyecto estratégico de adecuación de tierras de gran escala en el río Ranchería.
La determinación de abrir investigación se produjo luego de que la Procuraduría de Instrucción recibiera un informe sobre el incumplimiento a lo decidido en la acción popular hace más de 2 años.
Además de notificar a Pachón sobre el inicio de la investigación y los beneficios que podría recibir por confesión, el ente de control decretó la práctica de varias pruebas.
Entre ellas, solicitó a la ADR informar las acciones que se han adelantado hasta la fecha para cumplir con las órdenes judiciales en beneficio de las comunidades aledañas al río Ranchería.
También, en virtud de la acción preferente, se le indicó a la ADR que debe abstenerse de “abrir investigación por los mismos hechos y en caso de tener abierta una, suspenderla inmediatamente y remitir el expediente a esta Procuraduría”.
