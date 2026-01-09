El código iframe se ha copiado en el portapapeles

John McNamara está en Venezuela para avanzar en reapertura de sede diplomática en ese país

W Radio pudo confirmar que personal diplomático y de seguridad de la oficina diplomática interina del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela (VAU) viajó este 9 de enero a Caracas junto al embajador John McNamara para “realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones” de la embajada de Estados Unidos en el país tras su cierre en 2019 y el rompimiento de relaciones diplomáticas.

Está sería la primera visita de un funcionario estadounidense a Venezuela tras los ataques de Estados Unidos del 3 de enero que culminaron con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York. Algo que el gobierno venezolano califica de “secuestro”.

En la madrugada de este 9 de enero, arribó un avión desde Washington (PS-BJB) y en horas de la mañana un avión del Departamento de Estado que salió desde Curazao hasta Caracas.

La visita de McNamara se da en medio de las declaraciones del presidente Trump sobre Venezuela referidas al petróleo y asegurando que Venezuela solo compraría productos hechos en Estados Unidos.

Este 9 de enero indicó que frenó un segundo ataque refiriéndose a un “gesto importante” el que el gobierno encabezado ahora por Delcy Rodríguez haya anunciado excarcelaciones de presos políticos.

Hasta la mañana de este 9 de enero, organizaciones no gubernamentales contabilizaban 8 excarcelados de más de 800 presos políticos.

La W solicitó reacción al gobierno venezolano sobre la visita del embajador McNamara sin que hasta el momento se haya pronunciado.

