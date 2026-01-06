Declaran desierto el proceso de selección de proyecto de renovación en San Victorino

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá informó que el proceso de convocatoria pública “para la cesión de derechos fiduciarios para la comercialización, financiación y ejecución del proyecto Centro Comercial Mayorista San Victorino, fue declarado desierto”, luego de que el proponente no subsanara los requisitos exigidos por la entidad, razón por la cual no fue habilitado.

La decisión fue adoptada acogiendo las recomendaciones del Comité Evaluador “tras un análisis técnico, jurídico y financiero, en aplicación de los principios de legalidad, selección objetiva, transparencia y protección del interés público”.

“En particular, el Comité Evaluador constató que el proponente no logró subsanar el requisito financiero de disponibilidad de fondos”, informó la entidad.

De acuerdo con lo expuesto, el plazo otorgado al proponente para subsanar fue razonable y proporcional, ya que superó los estándares mínimos fijados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Sumado a esto, se realizaron más de 11 mesas de socialización con comerciantes, ex-propietarios, ciudadanía y desarrolladores, dando respuesta a más de 430 observaciones para lograr este proyecto.

