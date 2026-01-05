Lanzan alerta a municipios e industrias de la Sabana de Bogotá por déficit de agua

En el marco de una mesa de trabajo, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ballesteros, hizo un llamado urgente a las autoridades, empresas e industrias ubicadas en la cuenca alta del río Bogotá para analizar las alternativas técnicas y jurídicas que deberán emprender para hacer frente al desabastecimiento hídrico que afronta esta zona del departamento, evidenciado en los bajos niveles de las corrientes de agua y el descenso sostenido de los embalses del centro del país.

Así las cosas, la mesa de trabajo contó con la presencia de los alcaldes de Cajicá y Zipaquirá, así como de representantes de las administraciones municipales de Sopó y Tocancipá, y de los gerentes de las principales fábricas ubicadas en el centro de la Sabana de Bogotá.

Durante el espacio, se reiteró la urgencia de emprender acciones de ordenamiento territorial para evitar que el crecimiento desbordado de los municipios genere mayores demandas de suministro de agua y ponga en riesgo la permanencia y sostenibilidad de las empresas que operan en este lugar.

“No estamos en contra del desarrollo industrial ni de los sectores productivos, pero la prioridad de la CAR es y será siempre el consumo humano, por lo cual no es posible aumentar captaciones a las empresas y plantas ubicadas en la Sabana de Bogotá, pues, sin haber empezado la temporada seca, ya presentamos déficit de agua”, aseveró el director de la CAR.

En ese mismo orden de ideas, Ballesteros fue enfático en señalar que la CAR entrará a revisar las concesiones y a hacer un riguroso seguimiento al cumplimiento de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, pues la aplicación de medidas para hacer frente al cambio climático ya no es opcional sino obligatoria.

Así mismo, Ballesteros instó a los empresarios a que demuestren su voluntad, no solo con el cumplimiento de los instrumentos legales que les cobijan, sino, además, con la adopción de programas de circularidad y el aprovechamiento de aguas lluvia, entre otras acciones.

“Invitamos a los industriales a trabajar de la mano con la CAR y a que se sumen con inversiones relevantes en compra de predios de importancia hídrica para la protección de páramos y el desarrollo de proyectos de restauración y recuperación, que alimenten las fuentes superficiales y los acuíferos como una forma de enfrentar las nuevas realidades del cambio climático”, agregó.

Finalmente, Ballesteros insistió en la revisión de los planes de ordenamiento territorial para detener la urbanización descontrolada que genera presión sobre el recurso hídrico y pone en riesgo la permanencia de las industrias en el norte de la Sabana de Bogotá.

Lea también: “Viabilidad es trascendental”: gobernador de Cundinamarca tras decisión sobre Troncal de los Andes