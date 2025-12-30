“Viabilidad es trascendental”: gobernador de Cundinamarca tras decisión sobre Troncal de los Andes

Bogotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aplaudió la decisión de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) de otorgar viabilidad ambiental a la modificación de la licencia del Proyecto Troncal de los Andes en Chía.

“Esta viabilidad ambiental es trascendental para avanzar en la proyección de infraestructura vial en la Sabana Centro”, destacó el mandatario departamental, quien aseguró que esta troncal “es una obra que estaba esperando ser retomada”.

Según el gobernador, este proyecto “garantizaría la construcción de una variante que conecte la vía concesionada departamental Devisab con la Autopista Norte, descongestionando la Avenida Pradilla en el municipio de Chía y mejorando la infraestructura de transporte de la Sabana Centro y Occidente”.

Sumado a esto, Rey informó sobre los avances del departamento en esta obra:

“De nuestra parte, estamos en la etapa final de estructuración de estudios y diseños de la doble calzada, que iría desde el costado sur de la variante de Cota hasta integrar con esta troncal de Los Andes. Esta interconexión a doble calzada tendría 8 km de longitud. A esta doble calzada entre Cota y Chía, a la altura de la variante de Cota, se proyecta la extensión de la Av. Suba - Cota, cuyos diseños en el tramo cundinamarqués ya existen a nivel de detalle”.

Finalmente, Rey reafirmó que esta obra serviría para la productividad del departamento.

“Interconectar la concesión Devisab con la Av. Suba - Cota en doble calzada y llevarla hasta la Autopista Norte, en conexión a la altura de la troncal de Los Andes, permitiría tener un circuito vital para la integración Bogotá-Región y que, a la par, dinamizaría el turismo, la inversión y la generación de empleo”, concluyó.

Escuche W Radio en vivo: