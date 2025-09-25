Carlos Ledher declaró en el caso del atentado al avión de Avianca en 1989

Carlos Lehder y atentado al avión de Avianca. Fotos: Migración Colombia / Archivo Colprensa

La Fiscalía General de la Nación citó a declarar al exnarcotraficante Carlos Ledher en la investigación que se adelanta por la explosión del avión de Avianca en 1989.

La diligencia judicial se adelantó este miércoles, 24 de septiembre, después de que una de las víctimas solicitará este testimonio.

Se trata de Federico Arellano, el hijo de Gerardo Arellano, el tenor vallecaucano que murió en el atentado.

Arellano también solicitó el testimonio de Dandeny Muñoz, alias ‘La Quica’, y a Frederic Whitehurst, exagente del FBI.