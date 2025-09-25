Carlos Ledher declaró en el caso del atentado al avión de Avianca en 1989
Este miércoles, 24 de septiembre, se adelantó la diligencia judicial que fue solicitada por una de las víctimas del atentado.
La Fiscalía General de la Nación citó a declarar al exnarcotraficante Carlos Ledher en la investigación que se adelanta por la explosión del avión de Avianca en 1989.
La diligencia judicial se adelantó este miércoles, 24 de septiembre, después de que una de las víctimas solicitará este testimonio.
Se trata de Federico Arellano, el hijo de Gerardo Arellano, el tenor vallecaucano que murió en el atentado.
Arellano también solicitó el testimonio de Dandeny Muñoz, alias ‘La Quica’, y a Frederic Whitehurst, exagente del FBI.