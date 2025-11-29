El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Principal afectación de vuelos será este fin de semana”: Aerocivil por suspensión de vuelos

Álvaro Mujica, secretario de Seguridad Aeronáutica de la Aerocivil, se refirió a la crisis que se puede generar por la suspensión de vuelos parte de Avianca, Latam y JetSmart, aerolíneas que tienen aviones Airbus A320.

Ante las medidas, explicó que, en horas de la mañana de este viernes, 28 de noviembre, salió un boletín de mantenimiento de un software, “una actualización al control de la aeronave que permite que la nariz de la aeronave suba o baje”.

Mencionó también que la “principal afectación a los vuelos será este fin de semana”, refiriéndose al 28, 29 y 30 de noviembre.

“Esperamos en dos semanas poder superar la crisis de mantenimiento que anunció la compañía Airbus”, indicó.

¿Cuántos Airbus tienen Avianca, Latam y JetSmart?

Avianca : 124

: 124 Latam : 5

: 5 JetSmart: 1

Señaló que estas aerolíneas ya iniciaron las labores para actualizar el software y restablecer los servicios.

¿Cuáles son las medidas que han adoptado las aerolíneas?

Aclaró que las medidas van en diferentes sentidos, pero mencionó cuáles pueden ser:

Reagendamiento de itinerarios

Endoso: figura en la que la aerolínea le entrega un pasajero a otra aerolínea para que cumpla el contrato de transporte

Devolución de dinero o reprogramación sin costo para el pasajero

Finalmente, recomendó a las personas que tienen vuelos programados y que fueron afectados estar en constante comunicación con sus aerolíneas.

Reviva la entrevista completa aquí: