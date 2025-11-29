“Principal afectación de vuelos será este fin de semana”: Aerocivil por suspensión de vuelos
La Aeronáutica Civil pidió a los pasajeros afectados estar en constante comunicación con las aerolíneas Avianca, Latam o JetSmart para saber el estado de sus vuelos.
LATAM, JETSMART Y AVIANCA. Fotos: (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / (Photo Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / (Photo Illustration by Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images)
Álvaro Mujica, secretario de Seguridad Aeronáutica de la Aerocivil, se refirió a la crisis que se puede generar por la suspensión de vuelos parte de Avianca, Latam y JetSmart, aerolíneas que tienen aviones Airbus A320.
- Vea aquí: Aerocivil ordenó suspender todos los vuelos de flota A320: estas son las aerolíneas afectadas
Ante las medidas, explicó que, en horas de la mañana de este viernes, 28 de noviembre, salió un boletín de mantenimiento de un software, “una actualización al control de la aeronave que permite que la nariz de la aeronave suba o baje”.
Mencionó también que la “principal afectación a los vuelos será este fin de semana”, refiriéndose al 28, 29 y 30 de noviembre.
“Esperamos en dos semanas poder superar la crisis de mantenimiento que anunció la compañía Airbus”, indicó.
¿Cuántos Airbus tienen Avianca, Latam y JetSmart?
- Avianca: 124
- Latam: 5
- JetSmart: 1
Señaló que estas aerolíneas ya iniciaron las labores para actualizar el software y restablecer los servicios.
¿Cuáles son las medidas que han adoptado las aerolíneas?
Aclaró que las medidas van en diferentes sentidos, pero mencionó cuáles pueden ser:
- Reagendamiento de itinerarios
- Endoso: figura en la que la aerolínea le entrega un pasajero a otra aerolínea para que cumpla el contrato de transporte
- Devolución de dinero o reprogramación sin costo para el pasajero
Finalmente, recomendó a las personas que tienen vuelos programados y que fueron afectados estar en constante comunicación con sus aerolíneas.
