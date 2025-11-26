Regiones

Restricciones en el aeropuerto Cortissoz de Barranquilla han generado desvíos de vuelos

Aviones con destino a la capital del Atlántico, han sido desviados a Cartagena.

Pasajeros en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Pasajeros en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Barranquilla

La mañana de este miércoles 26 de noviembre se han presentado restricciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz que le presta servicios a Barranquilla, que han generado desvíos de vuelos.

Varios aviones con destino a la capital del Atlántico, han sido desviados a Cartagena, debido a la imposibilidad de aterrizar en la terminal aérea.

Adicionalmente, se han presentado retrasos en vuelos provenientes de Bogotá, Medellín y San Andrés.

Se espera que la Aeronáutica a civil, que mantiene el control del aeropuerto emita pronunciamientos sobre la situación que se registra en el lugar.

Versiones no oficiales apuntan a un posible derrame de aceite en la pista de aterrizaje, que estaría imposibilitando la llegada de aviones.

