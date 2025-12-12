Actualidad

Avianca activa plan para ayudar a viajeros con vuelos a Barranquilla, tras cierre de aeropuerto

Un incidente con un avión de carga llegó al cierre del aeropuerto Ernesto Cortissoz. La aerolínea ofrecerá cambios de vuelo de forma gratuita.

Avión A320 de Avianca. Foto: suministrada. / Long Visual Press

Tras el cierre del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla debido al incidente ocurrido con un operador de carga Aerosucre, la empresa activó un plan de protección para sus clientes.

Entre esos están:

  1. Cambio de vuelo de forma gratuita: para quienes tengan reservas programadas desde y hacia Barranquilla hoy 12 de diciembre.
  2. Reubicación vía Cartagena o Santa Marta: a pasajeros que tengan vuelos desde y hacia Barranquilla.

“Vale la pena indicar que este proceso dependerá de la disponibilidad de vuelos y sillas, así como de la capacidad que tengan estos aeropuertos para recibir mayor operación”, afirmó la aerolínea.

Eso sí, les recomiendan a los viajeros consultar el estado actualizado de su vuelo en avianca.com y en la app de la aerolínea.

Así mismo, Avianca señaló que los usuarios deben estar pendientes si hay cambio de itinerarios y esta aerolínea estará notificando a los pasajeros impactados directamente al correo electrónico y número registrado en la reserva.

“Los pasajeros pueden realizar los cambios directamente en los canales de la aerolínea”, remató Avianca.

