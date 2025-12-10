Vuelos nacionales de Avianca tendrán la experiencia ‘Business Class’

Tras revelar que durante el período entre enero y septiembre de 2025 se transportaron más de 27 millones de pasajeros en 195 mil vuelos, Avianca anunció que, desde 15 de enero del próximo año, 47 rutas nacionales de Colombia, Ecuador y Guatemala contarán con la experiencia Business Class Américas, expandiendo así la operación de esta categoría en todo el continente.

De acuerdo con la aerolínea, y luego de una inversión de más de 800 millones de dólares para fortalecer su flota y mejorar la experiencia de sus usuarios, a través de la campaña “Más para todos”, se mejorará la comodidad y conectividad.

Dentro de los nuevos beneficios con los que podrán contar los usuarios, está el servicio ‘Insignia by Avianca Check-in en El Dorado’, que será de uso exclusivo para socios LifeMiles Diamond y Concierge, además de la renovación de la Sala VIP Diamond para vuelos nacionales, que también se extenderá a los vuelos internacionales.

Asimismo, se instalará de manera progresiva la conectividad Wifi a bordo, que estará disponible inicialmente en 10 aviones.

Según Avianca, al cierre de 2025, logró expandir su red en 25 países, con 155 rutas que conectan 80 destinos en Europa y América, con nuevos servicios como Guayaquil-Miami, Bogotá-Belém y Bogotá-Monterrey.