Se normaliza la operación aérea tras actualización de todos los aviones A320: Avianca ya vende vuelos

Colombia recuperó este martes el 100% de su flota aérea y con esto se normaliza por completo la operación nacional, según anunció el Ministerio de Transporte, tras completar toda a actualización de software de los 130 aviones A320 que operan en el país.

La flota restablecida incluye 124 aviones de Avianca, 5 de LATAM y 1 de JetSMART, todos plenamente disponibles, reforzando la capacidad del sector para atender la alta demanda de la temporada de fin de año.

Al respecto, Avianca señaló que ya están abiertas las ventas para vuelos operados desde este jueves.

“Desde el anuncio de la directriz del fabricante, un equipo conformado por más de 2.500 técnicos especializados de la aerolínea trabajó sin descanso en la pronta actualización del software en los 124 aviones, priorizando siempre el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad”, afirmó la compañía.

Por otro lado, más del 95% de los viajeros afectados ya fueron reubicados, y los restantes serán atendidos en el transcurso del día, con un impacto mínimo en cancelaciones.