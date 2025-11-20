Avianca inauguró nuevas rutas directas que conectarán a Bogotá con Monterrey y Belém: así operan

La aerolínea Avianca puso en operación dos nuevas rutas que conectan de manera directa a Bogotá con Monterrey (México) y con Belém (Brasil), fortaleciendo la presencia de la aerolínea en Norte y Suramérica.

Los nuevos trayectos, operados en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros, comenzaron a funcionar el pasado 26 y 27 de octubre, respectivamente.

Con estos anuncios, Avianca aseguró que continúa ampliando su red internacional en 2025 y consolidando a Bogotá como uno de los destinos más relevantes del continente.

El CEO de Avianca, Frederico Pedreira, destacó que estas rutas reafirman el compromiso de la compañía con el crecimiento de la conectividad aérea en la región: “Con Monterrey reforzamos nuestra presencia en México, mientras que con Belém abrimos una puerta inédita entre Colombia y el norte de Brasil. Seguimos conectando personas, culturas y oportunidades de negocio”.

Entre tanto, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, afirmó que estas nuevas conexiones fortalecen el posicionamiento del país como punto estratégico de la región y aportan al turismo y los negocios entre Colombia, México y Brasil.

“Cada nueva ruta es una oportunidad para mostrarle al mundo por qué Colombia es el país de la belleza”, expresó.

Cabe recordar que, actualmente, Avianca opera más de 150 rutas, 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones. Además, en 2024 movilizó a cerca de 38 millones de pasajeros.

¿Cómo son las nuevas rutas que conectan a Bogotá con Monterrey y Belém?

Bogotá – Monterrey

Frecuencias: Lunes, miércoles, viernes y domingo.

Lunes, miércoles, viernes y domingo. Capacidad: Más de 1.400 asientos semanales.

Más de 1.400 asientos semanales. Vuelo AV266: Sale de Bogotá a las 8:10 de la mañana y llega a las 12:30 del mediodía.

Sale de Bogotá a las 8:10 de la mañana y llega a las 12:30 del mediodía. Vuelo AV267: Sale de Monterrey a la 1:50 de la tarde y llega a Bogotá a las 7:50 de la noche.

Bogotá – Belém

Frecuencias: Belém → Bogotá el martes, jueves y sábado; Bogotá → Belém el lunes, miércoles y viernes.

Belém → Bogotá el martes, jueves y sábado; Bogotá → Belém el lunes, miércoles y viernes. Capacidad: Más de 1.000 asientos semanales

Más de 1.000 asientos semanales Vuelo AV170: Sale de Belém a las 8:50 de la mañana y llega a Bogotá a las 11:15 de la mañana.

Sale de Belém a las 8:50 de la mañana y llega a Bogotá a las 11:15 de la mañana. Vuelo AV171: sale de Bogotá a las 11:05 de la noche y llega a Belém a las 5:40 de la mañana del día siguiente.

